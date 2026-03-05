Après l'Iran, une autre nation menacée de forfait pour la Coupe du Monde 2026

La situation au Moyen Orient affecte également le monde du football. Alors que l'Iran paraît proche d'un forfait, l'Irak voit sa participation aux barrages de fin mars menacée.

L'attaque israélo-américaine sur l'Iran, qui a embrasé le Moyen Orient, pourrait avoir de graves conséquences aussi sur la Coupe du Monde 2026. Très vite, la fédération iranienne a fait part de ses vifs doutes concernant la participation de la Team Melli à la compétition, jugeant celle-ci "peu probable au vu de ce qu'il s'est passé".

En théorie, deux options se dessineraient alors pour remplacer l'Iran : l'Irak, nation la mieux classée au ranking FIFA dans la zone AFC et non-qualifiée, ou les Emirats Arabes Unis, si l'Irak venait à se qualifier via les barrages intercontinentaux prévus en mars.

L'Irak forfait pour le barrage intercontinental ?

Mais désormais, la situation pourrait encore se compliquer un peu plus. En effet, la participation de la sélection irakienne à ce barrage intercontinental, qui doit se tenir au Mexique à la fin du mois, est incertaine. L'Irak doit affronter le 31 mars prochain le vainqueur du duel entre le Suriname et la Bolivie.

Mais depuis l'offensive américaine sur l'Iran, l'espace aérien irakien est totalement fermé. La fédération craint ainsi qu'il soit impossible pour la délégation irakienne de se rendre au Mexique. « Nous suivons la situation, en collaboration avec la FIFA et l’AFC », indique-t-elle dans un communiqué officiel.



Graham Arnold, sélectionneur de l'Irak, est actuellement coincé aux Emirats Arabes Unis. De nombreux joueurs évoluent au Moyen Orient voire au pays, et ne pourraient donc pas se rendre au Mexique non plus.