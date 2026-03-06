Qu'est-ce qui manque à Anderlecht ? La réponse claire de Thorgan Hazard

Anderlecht semble avoir retrouvé une certaine stabilité. Malgré cela, la quête de constance dans les performances reste un enjeu important, un aspect que Thorgan Hazard a lui-même souligné.

Le football proposé n’est pas toujours à la hauteur des attentes, mais les résultats sont au rendez-vous ces dernières semaines. Depuis l’arrivée de Jérémy Taravel, les Mauves ne se sont plus inclinés.

L’entraîneur intérimaire réalise du bon travail, même si ces résultats peuvent aussi être liés à la forme étincelante de plusieurs joueurs. Les Bruxellois espèrent désormais pouvoir poursuivre sur cette lancée.

Thorgan Hazard explique ce qui manque encore à Anderlecht

Thorgan Hazard sait ce qui manque actuellement à Anderlecht pour retrouver le succès. "La réponse est simple : la continuité", a-t-il expliqué dans un entretien accordé à DiMarzio.

"Parfois, nous jouons une excellente première mi-temps, puis nous reculons. Ou l’inverse. Il nous manque de la constance dans notre jeu. En plus, il y a depuis des années beaucoup de mouvements dans l’effectif.



Les nouveaux joueurs ont besoin de temps. Trouver une vraie connexion du jour au lendemain est difficile. Il faut d’abord apprendre à se connaître pour développer des automatismes. Avec le temps, cela ira mieux", conclut l’attaquant.