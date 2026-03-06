"On verra s'il y a des dommages collatéraux" au Standard, qui enregistre un retour avant Zulte Waregem

Pas encore la vague de retours attendue dans le groupe du Standard, rejoint uniquement par Casper Nielsen pour le déplacement à Zulte Waregem. Il faudra attendre la semaine prochaine pour revoir Matthieu Epolo et Teddy Teuma dans la sélection de Vincent Euvrard.

Plus que jamais, le Standard est dos au mur dans la course au top 6 à trois journées de la fin de la phase classique. Accrochés par La Louvière la semaine dernière, les Rouches doivent terminer la saison avec un 9/9, et cela doit commencer par une victoire en déplacement à Zulte, ce dimanche.

Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard ne pourra toujours pas compter sur les retours de Steeven Assengue et Marlon Fossey, blessés. La saison du jeune joueur de 20 ans pourrait être terminée, tandis que le staff médical vise un retour au début des Play-Offs pour le capitaine américain.

Casper Nielsen dans le groupe, Teuma et Epolo attendus la semaine prochaine

D'autres titulaires potentiels figurent également toujours à l'infirmerie, dont Daan Dierckx, qui pourrait être de retour pour le match contre Westerlo, ainsi que Teddy Teuma et Matthieu Epolo, pour qui c'est le match face à l'Antwerp qui est visé pour un retour dans le groupe.

Pour ce déplacement à Zulte Waregem, Vincent Euvrard devrait par contre pouvoir compter sur le retour de Casper Nielsen dans le groupe. "On attend les dernières confirmations, mais il devrait pouvoir prendre place sur le banc", a confirmé le T1 des Rouches en conférence de presse, ce vendredi.

Un point d'interrogation existe par contre concernant Mohamed El Hankouri, qui a reçu un coup au mollet face à La Louvière la semaine dernière. Absent de l'entraînement collectif en début de semaine dans une mesure de précaution, David Bates sera, quant à lui, bien disponible.



Marco Ilaimaharitra risque deux matchs de suspension

Une question pourrait également se poser concernant Marco Ilaimaharitra, qui a reçu sa neuvième carte jaune de la saison la semaine dernière et qui risque donc deux journées de suspension. Une donnée que Vincent Euvrard ne prendra que très peu en compte, l'important étant de gagner le prochain match avant de passer à la suite.

"Il sait comment il doit gérer cette situation. Notre objectif est de gagner le match, et on verra s'il y a des dommages collatéraux. On ne va pas tenir compte de ça, la victoire sera le plus important", a assuré Vincent Euvrard, qui a également confirmé que Thomas Henry, victime d'une petite gêne la semaine dernière, est, lui, bien disponible pour ce déplacement au stade Arc-en-Ciel.