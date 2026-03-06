"Les gens ne le connaissent pas bien" : Cyril Ngonge se confie sur son ami Khvicha Kvaratskhelia

Cyril Ngonge a rendu visite à son ami et ex-coéquipier à Naples, Khvicha Kvaratskhelia, en début de semaine à Paris. Il en a profité pour se livrer à propos du Géorgien au micro de L'Équipe.

Le joueur belge le précise, Khvicha Kvaratskhelia adore son pays : "Il me parle de Géorgie tous les jours, en me disant que c'est le meilleur pays du monde (rires). Je vais y aller une semaine l'été prochain."

Cyril Ngonge pense qu'il s'est bien intégré au PSG : "Je trouve qu'il a eu un gros impact dans la saison dernière. Ce n'est pas facile, tu arrives dans un nouveau championnat, dans un nouveau contexte de club... Beaucoup aimeraient avoir sa première année au PSG, non ? Il adore son coach (Luis Enrique), qui essaie de faire ressortir ses qualités. Mais Khvitcha, il vient d'avoir 25 ans, on va en voir beaucoup plus à l'avenir."

Khvicha Kvaratskhelia, un homme casanier

Il nous en dit plus sur l'homme derrière le footballeur : "Les gens ne le connaissent pas bien, mais Khvitcha, c'est quelqu'un de très casanier. Il est très famille. Il ne sort pas beaucoup.

Je lui ai posé la question de savoir s'il avait envie de rester à Paris longtemps, il m'a dit, dans un sourire : 'Je ne bouge pas.' Mais Khvitcha, vous le sentez quand il n'est pas bien. À Naples, les derniers mois, c'était difficile. Là, je le sens épanoui. Je sais qu'il est bien."



Le Géorgien est encore sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2029. Il avait rejoint le club à l'hiver 2025 en provenance de Naples