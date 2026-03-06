"Il est l'homme de la situation" : Guillaume Gillet se montre très clair concernant Jérémy Taravel

Ce dimanche aura lieu le fameux Topper entre le Club de Bruges et Anderlecht. Un match avec toujours une saveur particulière qu'a préfacé Guillaume Gillet.

"Le Topper de dimanche n’aura pas encore une importance capitale," a souligné l'ancien Diable Rouge au micro de Sudinfo. "Pourquoi ? Parce que nous sommes toujours en phase classique."

Guillaume Gillet a tenu à le préciser, Anderlecht est en bonne forme : "Le RSCA va mieux, tant sur le plan comptable que de l’efficacité. C’est positif avant d’aller à Bruges où les Mauves devront être à 150 % pour espérer quelque chose.

Bruges sera le grand favori et je m’attends à le voir dominant après avoir été boosté par sa victoire sur le fil à Charleroi. Anderlecht va souffrir, mais il ne devra pas perdre sa confiance retrouvée en cas de défaite," a-t-il ajouté.

Guillaume Gillet a confiance en Jérémy Taravel

En ce qui concerne Jérémy Taravel, le consultant a un avis très clair : "Il est l’homme de la situation. Ils doivent le confirmer comme T1. En tant que jeune retraité, on le sent encore très proche du groupe.

Les joueurs adorent ça. Je suis impatient de voir ce Topper, qui me rappelle toujours de bons souvenirs et, évidemment, mon fameux penalty pour le titre en 2012."