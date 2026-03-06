Une drôle d'histoire circule dans le vestiaire d'Anderlecht : Nathan De Cat réagit

Anderlecht est de nouveau en forme et reste sur une série de quatre matchs sans défaite. À Neerpede, une histoire pour le moins étonnante circule : Adriano Bertaccini aurait parcouru les installations avec de l'encens... pour chasser les mauvais esprits.

Anderlecht tourne à nouveau bien ces dernières semaines. Le week-end dernier, les Mauves se sont imposés 5-1 face à OHL, après une victoire 2-4 contre Zulte Waregem la semaine précédente.

Le jeu n’est pas encore totalement convaincant, mais une nette amélioration est visible sous les ordres de Jérémy Taravel. Le contraste avec le début de saison est frappant. Certains se demandent même si Adriano Bertaccini n’y est pas pour quelque chose.

Nathan De Cat réagit à la chasse aux esprits de Bertaccini

L’attaquant d’Anderlecht aurait en effet parcouru Neerpede avec de l’encens. Non pas parce qu’il apprécie particulièrement l’odeur, mais pour chasser les mauvais esprits. DAZN a soumis cette histoire étonnante à Nathan De Cat, qui a lui-même assisté à la scène.

"S’il pense que cela peut nous aider à mieux jouer et qu’il y croit, alors qu’il le fasse", a expliqué le jeune milieu de terrain. "Mais moi, je n’y crois pas."



"Ça ne m’a pas dérangé. J’étais déjà sur le point de partir, donc je n’ai pas vu tout son cinéma", conclut Nathan De Cat. Que ce soit grâce à l’encens ou non, une chose est certaine : Anderlecht a recommencé à prendre des points ces dernières semaines.