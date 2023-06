Le grand ménage à l'Ajax, une cible du Standard se rapproche de son banc

L'été dernier, l'Ajax Amsterdam voyait Alfred Schreuder revenir à la maison. Schreuder venait de remporter le championnat de Belgique avec le Club de Bruges. Ses débuts sur le banc de l'Ajax étaient d'ailleurs - surtout en championnat - plutôt très solides.

Mais cela ne durait pas. Eliminé en phase de poules de la Ligue des Champions, l'Ajax peinait en championnat. Suite à ces mauvais résultats et plusieurs tensions en interne, Schreuder était remercié. John Heitinga prenait sa place.

A la tête du club, Heitinga ne faisait pas de miracles : élimination de la Ligue Europa face à l'Hertha Berlin, une défaite en finale de la Coupe des Pays-Bas face au PSV, et une troisième place en Eredivisie.

L'Ajax a annoncé ce jeudi se séparer d'Heitinga, sans suprise. Pour le remplacer, le nom de Kjetil Knutsen (Bodo/Glimt), également cité au Standard, a été évoqué.

Ajax has let John Heitinga know that the club will start its search for a new head coach for Ajax 1.



Mislintat: ‘John got on board to help the club in a difficult time, and he did that full of dedication. We are very grateful for that.’