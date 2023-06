La folle saison de Lois Openda, plus décisif que Neymar et Ben Yedder

Auteur de 21 buts, le Diable Rouge a battu le record du plus grand nombre de buts en une saison pour un joueur du RC Lens.

Il a fallu attendre la 37e journée de Ligue 1 pour voir Lens mathématiquement craquer et le PSG remporter son 11e titre. Auteurs d'une formidable saison, les Sang & Or ont pu compter sur un attaquant plus prolifique que jamais : Lois Openda.

Le Diable Rouge, auteur de 21 réalisations cette saison, a tout simplement battu le record de buts pour un joueur du RC Lens sur une saison de Ligue 1. L'ancien de Bruges termine à la 4e place du classement des buteurs, derrière Kylian Mbappé, Alexandre Lacazette et Jonathan David.

Décisif à 25 reprises, Lois Openda se classe 5e des joueurs les plus prolifiques cette saison. Devant lui, les trois joueurs qui le devancent au classement des buteurs ainsi que Lionel Messi, auteur de 16 buts mais également de 16 passes décisives.

A ce petit jeu, Openda termine notamment devant Neymar, Ben Yedder et Balogun.