Le remplaçant de Murillo ? Anderlecht aurait émis une offre pour un back droit convoité

Amir Murillo est souvent cité comme étant sur le départ, et cet été pourrait être le bon. Même sans cela, le RSC Anderlecht a besoin de se renforcer au poste de back droit.

Voilà plusieurs mercatos qu'Amir Murillo est considéré comme l'un des Mauves les plus susceptibles de quitter le Sporting d'Anderlecht. Auteur d'une saison en dents de scie, le Panaméen ne serait pas dans les petits papiers de Jesper Fredberg et un départ pourrait cette fois être concrétisé, rapportant qui plus est quelques millions au club.

Pour le remplacer, Anderlecht aurait l'oeil sur un latéral droit d'Eredivisie. Selon les informations du média sportif de référence Voetbal International, Heerenveen aurait reçu une offre officielle pour son arrière droit, Milan Van Ewijk (22 ans).

Van Ewijk est sous contrat jusqu'en 2025 et estimé à 5 millions d'euros sur Transfermarkt, un montant qui semble élevé pour les finances du RSCA, surtout pour un arrière droit. Mais le Néerlandais est un grand talent, international U21 repris pour affronter la Belgique à l'Euro Espoirs prochain.

Anderlecht ne serait pas seul sur la balle puisque le PSV Eindhoven, entre autres, serait intéressé par Milan Van Ewijk.