Un Diable Rouge figure sur le radar de Liverpool et Chelsea

Les Reds vont connaître beaucoup de changements au milieu de terrain. Alexis Mac Allister sera un joueur de Liverpool dans les prochaines heures mais Jürgen Klopp souhaite encore renforcer ce compartiment du jeu et pense à un Diable Rouge, Roméo Lavia.

Liverpool vient de vivre une saison plus difficile et doit se relancer. Cet été, les Reds vont faire le ménage dans leur effectif, notamment au milieu de terrain. James Milner et Naby Keita devraient quitter le navire, tout comme Alex Oxlade-Chamberlain.

Pour combler ces départs, le club de la Mersey va officialiser dans les prochaines heures l'arrivée du milieu de terrain de Brighton et champion du Monde en titre, Alexis Mac Allister. Cible de Manchester United, le joueur a finalement choisi Jürgen Klopp et Anfield pour poursuivre sa carrière.

L'entraîneur allemand ne s'arrête cependant pas là et veut continuer de renforcer son entrejeu. Selon les informations de la presse anglaise et du Daily Mail, Liverpool aurait ciblé plusieurs profils : Khephren Thuram, Manu Kone et... Roméo Lavia !

Malgré la descente de Southampton, le jeune Diable Rouge a impressionné en Premier League et reçoit l'intérêt de plusieurs écuries, dont Liverpool. Après avoir refusé d'égaler l'offre du PSG pour Manuel Ugarte, Chelsea aurait aussi fait du milieu défensif de 19 ans une cible potentielle pour la saison prochaine.