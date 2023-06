Catastrophe en vue à Anderlecht ?

Et si Zeno Debast quittait le Sporting d'Anderlecht ? Cette saison, il s'est très vite imposé comme un titulaire à part entière, pour ensuite ne plus jamais sortir du onze de base. Cela lui a d'ailleurs valu une sélection pour la Coupe du monde avec la sélection belge.

Très prometteur, Debast a vu sa cote grimper en flèche cette année. Cette dernière pourrait d'ailleurs augmenter s'il se montre avec les Diablotins lors de l'Euro U21.

Si le choix sans doute le plus sage pour le jeune défenseur central serait de rester une saison en plus à Anderlecht, une écurie européenne veut déjà le recruter cet été : l'Inter Milan. Cela a été révélé par le journaliste italien Rudy Galetti.

Debast avait déjà été cité du côté de l'Inter l'hiver dernier. D'autres clubs européens seraient sur le Belge, notamment des formations espagnoles.

