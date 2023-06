Romelu Lukaku voudrait tout plaquer et rejoindre...l'Arabie Saoudite !

L'avenir du Belge, finaliste malheureux de la dernière finale de la Ligue des Champions, est toujours incertain. Si son cœur lui disait auparavant de rester à Milan, son portefeuille, lui, frétillerait désormais à l'idée de s'offrir un contrat juteux au Moyen-Orient.

Romelu Lukaku va-t-il, quelques jours seulement après une nouvelle très cruelle déception, décider de quitter l'Europe, direction le nouvel Eldorado, l'Arabie Saoudite ?

La rumeur est folle, et elle nous vient du journalise de Foot Mercato, Santi Aouna. Selon lui, Lukaku - en route vers les Diables, qu'il doit rejoindre ce mardi - aurait eu rendez-vous à Paris avec des représentants du club d'Al-Hilal.

Les Saoudiens, troisièmes du dernier championnat national, auraient offert 20 millions d'euros annuels à Lukaku. Une offre balayée directement par le Belge, qui demanderait bien plus. Lukaku serait en tout cas intéressé, et les discussions devraient se poursuivre ces prochains jours.

Le média Goal parle quant à lui d'un salaire de 25 millions d'euros, et d'un contrat de deux ans. Du côté de Chelsea, on voudrait tirer plus de 50 millions d'euros du Belge.

Lukaku va-t-il céder, lui aussi, aux sirènes saoudiennes ? Une telle destination, à 30 ans, aurait de quoi fortement faire parler d'elle et poser question !