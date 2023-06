Le Barça tient son nouveau numéro 9

Selon Fabrizio Romano et plusieurs médias catalans, Vitor Roque aurait trouvé un accord avec le FC Barcelone pour son futur transfert. Cependant, les dirigeants catalans n'auraient pas encore réussi à trouver un accord avec son club actuel, l'Athletico Paranaense.

Le FC Barcelone avance dans ses démarches pour recruter Vitor Roque, courtisé par plusieurs clubs européens. Le jeune attaquant brésilien de 18 ans aurait exprimé sa préférence pour le club catalan, malgré l'intérêt de certains clubs de Premier League.

Le montant de l'opération est estimé entre 30 et 40 millions d'euros, bien que les dirigeants brésiliens souhaitent obtenir davantage. Le contrat entre le joueur et le FC Barcelone s'étendrait jusqu'en juin 2028, avec une clause libératoire fixée à un milliard d'euros, similaire à celles de Pedri et Gavi. Deco serait en charge des négociations pour le Barça et le Portugais serait convaincu du potentiel du jeune joueur.