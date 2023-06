Le gros problème rencontré par Jérémy Doku contre l'Autriche

L'ailier du Stade Rennais a beaucoup provoqué sur son côté gauche mais a trop rarement su trouver Romelu Lukaku, bien muselé par la défense autrichienne.

Les Diables ont manqué leurs retrouvailles avec le Roi Baudouin. Face à une Autriche solide, la Belgique a semblé dénuée de solutions et a concédé le partage, malgré la barre de Youri Tielemans dans le temps additionnel.

"On espérait mieux. Ils marquent un but rapidement, il n’y avait même pas corner. On aurait dû mieux réagir, on a eu des occasions mais il a manqué de justesse dans la dernière passe. Moi-même, j’ai souvent passé mon homme mais j’aurais dû faire mieux dans le dernier geste" regrettait Jérémy Doku après la partie.

Sur son côté gauche, l'ancien du RSCA a beaucoup provoqué mais n'est que trop rarement parvenu à trouver Romelu Lukaku en zone de conclusion. "On est (avec Dodi Lukebakio) des joueurs qui provoquent beaucoup. Ils étaient toujours à deux sur Romelu, cela devenait donc difficile de le trouver mais ça nous a laissé des espaces pour négocier nos 1 contre 1."

Menés à la pause, les Diables ont cependant fait preuve d'une belle force de caractère dans le deuxième acte, insuffisante pour prendre les trois points.

"Il ne fallait pas baisser les bras parce que l'on avait des occasions. Parfois, tu as de la chance, parfois pas. Il y a aussi d’autres occasions (que la latte de Tielemans) où l'on aurait pu faire mieux. On savait que l’Autriche était une bonne équipe, qui joue beaucoup avec les longs ballons. On a eu du mal avec ça, surtout en première mi-temps. Le sentiment est mitigé, on va tout faire pour récupérer et gagner mardi" a conclu Jérémy Doku.