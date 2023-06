Toujours pas de transfert entrant : doit-on commencer à s'inquiéter pour Anderlecht ?

Après sa saison compliquée, Anderlecht attend de repartir sur des bases plus saines. Mais l'absence totale de renfort interroge.

C'était il y a plus de deux mois : après la course-poursuite de la fin de phase classique, Anderlecht voyait définitivement les Europe Playoffs s'envoler en s'inclinant 2-3 contre Malines. Le dernier match officiel en date a ainsi mis fin à une saison cauchemardesque, seulement redorée par le parcours jusqu'en quart de finale de Conférence League. Un constat d'échec qui appelait de manière criante le besoin d'injection de qualité pour rebondir.

Sauf que ce samedi, c'est sans la moindre nouvelle tête qu'Anderlecht s'est présenté à Oudenaarde pour le premier match amical de présaison. La victoire 0-5 est loin de rassurer, tant la morosité de début de mercato prend le dessus.

C'est que dans très précisément un mois, le Sporting se rendra à l'Union Saint-Gilloise pour la reprise du championnat. Un mois, cela peut paraître suffisant pour retoucher l'effectif, surtout avec le mois d'août pour corriger en fonction du début de championnat.

Mais si tous les autres clubs ont déjà réalisé un ou plus transferts entrants, ce n'est pas un hasard : préparer une saison demande du temps. Recommencer par des matchs au Parc Duden puis face au champion anversois n'offre pas ce luxe, sous peine d'être sous pression dès le début du championnat. Alors pourquoi autant tarder à transférer ?

C'est sans doute moins une question de choix que de contrainte liée au contexte économique. L'intérêt des Mauves pour des joueurs comme Kasper Dolberg, Santiago Hezze, Luiz Vasquez ou Romaine Munddle démontrent la volonté de renforcer le noyau. Mais la difficulté des négociations illustre également les limites financières du club. Comme souvent ces dernières saisons, il va falloir attendre que les prix baissent que les exigences s'accordent en fin de mercato.

Il y a un an déjà, malgré l'urgence des deux tours préliminaires de Conférence League, Anderlecht n'avait vu débarquer que tardivement ses principales têtes de gondole estivales. Fabio Silva était arrivé quelques jours avant la reprise du championnat, tandis qu'Amadou Diwara ou Moussa N'Diaye n'ont été transférés qu'à la fin du mois d'août, là où Jan Vertonghen était arrivé en septembre. A contrario les 4,9 millions déboursés en début de mercato pour Nilson Angulo et Ishaq Abdulrazak n'ont, pour le moment, pas débouché sur de franches réussites.

© photonews

La qualification européenne et les 13 millions reçus grâce à la vente de Sergio Gomez avaient offert plus de marge sur le marché. S'il faudra faire abstraction de l'argument européen cette saison, les 20 millions en approche pour Bart Verbruggen devraient permettre de débloquer plusieurs dossiers. Les primes à la revente de certains anciens de la maison comme Jérémy Doku ou Roméo Lavia pourraient également faire gonfler les chiffres de quelques millions.

Et il faudra bien cela, car le portier néerlandais ne sera pas le seul départ à compenser. Jusqu'ici, les départs d'Adrien Trebel et Lior Refaelov (gratuits mais bénéfiques sur le plan salarial) ont déjà été actés. Celui d'Hendrik Van Crombrugge devrait suivre, ce qui obligerait Anderlecht à trouver deux gardiens.

Devant, il faudra également combler l'absence de Yari Verschaeren (écarté des terrains jusqu'en 2024) et le départ plus que probable d'Islam Slimani, passé en six mois de transfert panique à attaquant incontournable. Sans oublier la situation indécise de plusieurs cadres comme Amir Murillo ou Francis Amuzu.

Le retour à des Playoffs 1 à six équipes pourrait rendre de fiers services au Sporting...une fois que le mercato aura été lancé. Car pour le moment, les points d'interrogations sont plus nombreux que les certitudes. Débarqué à Anderlecht juste avant le mercato hivernal, Jesper Fredberg s'apprête à vivre plusieurs semaines chargées pour amener le club à un niveau compatible avec ses ambitions.