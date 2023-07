La Gantoise : Hein Vanhazebrouck tire la sonnette d'alarme

Le noyau de La Gantoise est encore très loin d'être prêt pour la saison prochaine. Ce qui ne plait pas à son coach, Hein Vanhaezebrouck.

La Gantoise s'est inclinée 1-2 contre le Lokomotiva Zagreb en amical. Après la rencontre, Het Laatste Nieuws est allé à la rencontre d'Hein Vanhaezebrouck. Le tacticien n'a pas manqué de pointer le doigt sur les limites actuelles de son noyau.

"Nous n'avions pas assez de joueurs pour (ce match). Nous avons désespérément besoin de plus de concurrence - et peut-être aussi de plus de qualité à certains endroits - pour progresser.", a sonné Vanhaezebrouck. "Si nous voulons atteindre nos objectifs, nous devons ajouter du monde (à l'équipe). Dans trois semaines, le premier tour préliminaire européen (de Conference League, nda) est prévu."