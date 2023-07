Officiel : ce goleador du championnat belge rejoint Giorgio Chiellini en MLS

Lors de son prêt à OHL, Mario Gonzalez avait étalé toute sa classe dans le rectangle adverse. Il va désormais évoluer avec le Los Angeles FC, en MLS.

Avec 13 buts inscrits lors des 20 premières journées de Pro League avec Louvain la saison passée, Mario Gonzalez avait un temps occupé la première place au classement des buteurs. Avant d'être victime de multiples blessures et de ne plus marquer le moindre but à partir de mi-janvier.

De retour de prêt à Braga, il ne sera pas resté très longtemps au Portugal. En effet, le Los Angeles FC, club où évoluent notamment Giorgio Chiellini et Carlos Vela, l'a transféré pour trois millions.

La durée du contrat de l'attaquant espagnol de 27 ans n'a pas encore été communiquée.