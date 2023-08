Un gardien belge vers la Premier League !

Pisté par Anderlecht dans ce mercato avant que le club bruxellois ne recrute Dupé, Kaminski devrait bel et bien se trouver une nouvelle porte de sortie.

Sky Sports expliquait que Blackburn discutait avec Luton Town. Le club avait refusé une première offre, d'un peu moins de 3 millions d'euros.

Ce mercredi, le journaliste Sacha Tavolieri publie une update : les deux clubs auraient trouvé un accord. Kaminski se serait également accordé avec Luton. Les derniers détails seraient en passe d'être bouclés.

🇧🇪 The newly promoted found an agreement on personal terms with the Belgian goalkeeper Tomas Kaminski from #BlackburnRovers which got an agreement in place since this morning with Luton Town about 3M€.

⏳ Last details to be checked now then medicals...… pic.twitter.com/bteijkAher