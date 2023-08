L'après-Leoni : Anderlecht a un nouveau capitaine pour ses U23

Theo Leoni (23 ans) a été intégré dans l'équipe première cette saison. Il quitte donc l'équipe U23 des Bruxellois, en laissant le brassard de capitaine vacant.

Suite à la promotion de Leoni, Anderlecht a annoncé le nouveau capitaine de ses U23, les RSCA Futures. Ce sera à Alonzo Engwanda (20 ans) de reprendre ce rôle. Il s'est exprimé à ce sujet dans les colonnes du Nieuwsblad.

"C'est bien que j'aie été promu capitaine, mais je l'ai déjà été à plusieurs reprises l'année dernière. Le départ de plusieurs joueurs a sans doute joué un rôle dans cette décision", a fait remarquer le défenseur central.

Alonzo Engwanda is the new captain of the RSCA Futures for the season 2023-2024. ♔ pic.twitter.com/YfreeOKYNN — RSCA Neerpede (@rscaneerpede) August 10, 2023

Ce vendredi face au Beerschot, Engwanda voudra faire honneur à ce brassard. "Un premier match de championnat, c'est un peu comme un premier jour d'école. On l'attend avec curiosité, mais on ne sait pas non plus à quoi s'attendre. Nous devons également faire face à un nouveau format de championnat, ce qui peut rendre la saison à venir beaucoup plus difficile."

Engwanda est un pur produit de Neerpede, centre de formation du RSCA. La saison dernière, il a été promu titulaire dès octobre (27 matchs joués).