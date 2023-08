Moses Caceido prend une décision surprenante qui va changer le mercato d'un Diable Rouge

C'est l'information dont tout le monde parle depuis ce vendredi matin. Le milieu de terrain Moses Caicedo pouvait rejoindre Liverpool pour un montant de 127 millions d'euros. Même Jürgen Klopp avait l'air de confirmer ce transfert.

C'est cependant sans compter sur l'avis du joueur. En effet, ce dernier veut absolument... rejoindre Chelsea, et non Liverpool. Il l'a d'ailleurs dit personnellement à la direction des Reds. Voilà qui remet tout à zéro et qui relance complètement Liverpool dans la course le menant à un nouveau milieu de terrain. Du coup, Roméo Lavia pourrait à nouveau être proche de Liverpool dans les prochains jours.

EXCLUSIVE: Moisés Caicedo has just informed Liverpool that he only wants to join Chelsea! 🚨🔵🇪🇨 #CFC



Caicedo has decided to keep his word and only accept Chelsea as personal terms were agreed since end of May.



Chelsea, set to bid again in order to get deal done with Brighton. pic.twitter.com/HI3geVVq9Z