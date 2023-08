Un milieu de terrain en difficulté au Standard ? "Ne pas sous-estimer les adversaires qu'on a affrontés"

L'entraîneur du Standard s'est exprimé sur les premières titularisations de Nathan Ngoy et Wilfried Kanga, ainsi que sur la volonté des Rouches de jouer des longs ballons.

Sur la pelouse du Sporting Charleroi, Carl Hoefkens a innové en l'absence de Barrett Laursen. Une défense à 3, avec Nathan Ngoy titulaire sur le côté gauche de celle-ci pour la première fois de la saison.

"Je suis très content de son début de saison. Ce n'était pas facile pour lui, car il sentait pendant la préparation qu'il ne serait pas directement titulaire. Sa mentalité a été excellente, ses entraînements aussi et je suis heureux qu'il ait pu jouer à Charleroi. Voir un joueur né en 2003 jouer avec ce métier, c'est rare. Il a de la vitesse, est agressif et a déjà une certaine maturité. C'est un très bon joueur."

Lors du derby wallon, les Rouches se sont procurés plus d'occasions que contre Saint-Trond et l'Union, notamment en utilisant beaucoup de longs ballons. Une volonté de Carl Hoefkens ? "Oui, il y avait cette volonté de jeu direct. Quand l'adversaire engage un pressing important comme Charleroi, c'est une solution pour prendre de l'espace et se créer des occasions."

© photonews

Une solution qui a aussi pu être privilégiée puisque le nouveau trio au milieu de terrain, Isaac Price, Aiden O'Neill et Hayao Kawabe, peine à prendre ses marques. "Ce sont des jeunes joueurs. Isaac et Aiden viennent de jouer les trois premiers match de leur carrière au haut niveau. On entre dans le football pour les hommes, ce n'est plus la même chose. Il ne faut pas sous-estimer la compétition belge et les adversaires que nous avons affrontés. Saint-Trond met une grosse intensité, l'Union joue les sommets depuis deux ans et un derby n'est jamais facile. Ils ont le potentiel et s'améliorent tous les jours."

Au Mambourg, le nouvel attaquant Wilfried Kanga était titulaire pour la première fois. Une bonne prestation globale de l'attaquant ivoirien, avec une passe décisive pour Denis Dragus et le premier but du Standard cette saison. "Kanga a fait un bon premier match, il ne s'est entraîné avec le groupe que pendant trois jours. Cependant, cela ne veut pas dire que ce sera plus difficile pour Noah Ohio, Renaud Emond ou d'autres. Kanga peut travailler durant 60 ou 70 minutes et ce travail peut permettre aux autres de faire la différence en fin de match" a conclu Carl Hoefkens.