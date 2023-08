John Textor tacle Aulas, qui tacle Textor à son tour

Les piques se multiplient entre John Textor, patron de l'OL (et du RWDM), et Jean-Michel Aulas, ancien président évincé. L'homme d'affaires américain a eu des propos qui ont fort déplu à Aulas en conférence de presse.

John Textor n'est pas ravi des conditions dans lesquelles il est arrivé à la tête de l'Olympique Lyonnas. En effet, le club rhodanien est dans une situation financière délicate et est sous le coup d'une observation renforcée de la DNCG, l'organisme qui gère les budgets en France ; en conséquence, l'OL ne peut pas dépenser sans compter cet été.

Textor affirme qu'il n'avait pas été tenu assez clairement au courant de cette situation avant d'entériner la reprise du club. Selon lui, la direction précédente a "enfoui cette information dans la pièce jointe d'un mail positif". "Si mes équipes avaient appris ces restrictions dans ce mail de décembre, j'aurais demandé de restructurer la vente plutôt que de prendre un demi-milliard de dollars en cash pour les donner aux vendeurs", affirme-t-il dans des propos relayés par L'Equipe.

"Quand on a apporté tant d'argent, c'est impensable, ce type de restrictions (...) si j'avais su cela, j'aurais demandé de retravailler la transaction. C'est l'une des difficultés de notre relation avec Jean-Michel", conclut Textor. Des accusations qui n'ont pas plu à Jean-Michel Aulas. Via X (anciennement Twitter), l'ancien président lyonnais a répondu.

J’imagine que ces propos ne sont pas de John Textor car en les tenant il s’exposerait à un procès en diffamation et de plus risquerait des sanctions catastrophiques pour OL de la Dncg et de la LFP … ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) August 29, 2023

"J'imagine que ces propos ne sont pas de John Textor car en les tenant il s'exposerait à un procès en diffamation et de plus risquerait des sanctions catastrophiques pour OL de la DNCG et de la LFP", écrit Aulas. Ambiance...