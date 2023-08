Loïs Openda commente le transfert de son "rival" Lukaku à la Roma

Certains imaginent déjà que Romelu Lukaku sera sur le banc au profit de Loïs Openda pour le déplacement des Diables Rouges en Azerbaïdjan, au vu de la préparation manquée par Lukaku et du début de saison en fanfare de sa doublure.

Mais le buteur du RB Leipzig se contente d'être heureux pour son compatriote et ami. "Ce transfert, ça peut être quelque chose de bien pour lui. Il n'a pas joué ces dernières semaines. Il connaît bien l'Italie, et l'Italie le connaît bien. Avec Mourinho, ça peut être quelque chose de bien, c'est un coach un peu "foufou" (...) c'est une belle étape, je ne lui souhaite que le meilleur".

🎙️ | "José Mourinho, on sait qu'il est un peu foufou." - @LoisOpenda voit l'association entre 'The Special One' et Romelu Lukaku fonctionner à merveille. 🐺🇧🇪 pic.twitter.com/2yZVcMpGsY