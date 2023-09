Tedesco sur le "cas" Thibaut Courtois : "La priorité n'est pas là maintenant"

La dernière trêve internationale s'était achevée sur une énorme polémique : le départ en trombe de Thibaut Courtois, furieux. Domenico Tedesco, à froid, s'est exprimé à ce sujet après avoir révélé sa sélection ce vendredi.

Le "Courtois-gate" est encore dans toutes les mémoires : la façon dont le gardien des Diables avait claqué la porte de la sélection en juin dernier, supposément par frustration de ne pas être désigné capitaine pour le match à domicile face à l'Autriche, avait surpris tout le monde, et placé Domenico Tedesco dans une situation inextricable.

Ce vendredi, toutefois, le dossier est moins chaud qu'il aurait pu l'être : Courtois est indisponible et le sera encore pour de longs mois. Mais cela n'a pas évité à Tedesco de devoir répondre à plusieurs questions sur le sujet. "La priorité est ailleurs pour le moment. Je souhaite à Thibaut de se rétablir au plus vite et de revenir sur les terrains. C'est ça, la priorité, et après, nous verrons", relativise le sélectionneur.

Peu de temps avant la grave blessure de Courtois, Franky Vercauteren avait rendu visite au gardien du Real Madrid. "Franky le connaît depuis plus longtemps et a donc eu des contacts avec lui. J'avais ensuite suggéré une rencontre, mais le lendemain même, il s'est blessé", regrette Tedesco.

Même s'il est blessé, Thibaut Courtois devrait être de retour largement avant l'Euro 2024, et on imagine donc qu'une décision le concernant sera prise avant cela. Mais Domenico Tedesco ne se précipite pas. "Il n'y a pas de deadline, non. La vie est trop courte pour se préoccuper de tout ça, il faut vivre au jour le jour. Et aujourd'hui, Thibaut doit se concentrer sur sa revalidation. Il est entre les meilleures mains possibles à Madrid". Des mots bienveillants, comme une main tendue pour la réconciliation...