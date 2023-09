🎥 Le graal pour Théo Bongonda et la RDC

Théo Bongonda a vécu une soirée riche en émotions avec la République Démocratique du Congo. Il a en effet aidé son pays à se qualifier pour la prochaine CAN.

Théo Bongonda a beau n'avoir commencé l'aventure qu'à 26 ans avec l'équipe nationale de la RDC, il vit déjà des instants magiques. Hier, dans un match de qualification décisif face au Soudan, il a guidé les siens vers la CAN, en ouvrant le score dès la septième minute face au Soudan, bien aidé par l'alignement...hasardeux de la défense.

ūüö® Le but de Bongonda qui envoie provisoirement la RDC en Côte d’Ivoire ! ūüá®ūüá©ūüĒ• pic.twitter.com/5Ypiq3v7fG — ūüŹÜ Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) September 9, 2023

Les Léopards s'imposent finalement 2-0 et retrouveront donc la CAN, après avoir manqué la précédente édition. Ils ont notamment été emmenés par leur capitaine Chancel Mbemba, associé à Dylan Batubinsika (Ex-Antwerp) en défense). En revanche, William Balikwisha, Joris Kayembe, Edo Kayembe et Jackson Muleka étaient sur le banc.

Pour Bongonda, cela ressemble déjà à une belle consécration. Un peu plus d'un an après ses débuts sous la vareuse congolaise, l'ancien de Genk est déjà adopté des supporters, comme le montrent ces images, partagées sur ses réseaux sociaux.