Axel Witsel de retour au Standard dans un futur proche ?

Axel Witsel est en fin de contrat en juin prochain, et quittera donc l'Atlético Madrid librement. Le Standard peut-il rêver ?

On le sait : Axel Witsel ne restera pas à l'Atlético Madrid au-delà de son contrat actuel, qui expire en juin 2024. Un départ cet été semblait même une réelle possibilité, et récemment, La Dernière Heure révélait même que le Standard de Liège avait tenté l'impossible en contactant l'ancienne idole de Sclessin.

Interviewé par la RTBF, Pierre Locht est revenu sur la possibilité d'un retour de Witsel au Standard,q qui rendrait évidemment très heureux tous les supporters liégeois. "Je ne veux pas répondre précisément à cette rumeur", déclare le CEO du Standard.

Les supporters du Standard peuvent rêver

"On connaît ce que représente Axel Witsel pour le Standard. La direction est toujours en contact avec lui et c'est quelque chose dont tout le monde rêverait", reconnaît cependant Locht. "Aujourd'hui, il est encore au plus haut niveau européen. Si c'est possible un jour, on essaiera".

Il est donc permis de rêver, notamment l'été prochain, quand Witsel sera libre de tout contrat...