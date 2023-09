L'entraîneur des U21, Gill Swerts, explique ce qui a fait la différence face au Kazakhstan

Première réussie pour Gill Swerts à la tête des Diablotins. Nos U21 se sont imposés 1-0 ce lundi soir face au Kazakshtan en éliminatoires de l'Euro.

"Je suis assez satisfait, parce que beaucoup de choses dont nous avons discuté cette semaine se sont concrétisées. Nous avons pu conclure cette semaine d'une bonne manière", a expliqué Gill Swerts au micro de Proximus Pickx après la rencontre.

"Nous savions que le Kazakhstan viendrait avec un bloc bas. Ils ont essayé de nous endormir avant de frapper. Mais nous sommes restés concentrés jusqu'au coup de sifflet final. La clean sheet est une bonne chose pour la défense et le gardien. Tu dois concrétiser les opportunités que tu reçois. Nous ne l'avons fait qu'une fois, mais c'était suffisant pour les trois points", a-t-il continué.

Alors que le score était toujours de 0-0 à la 70e, Swerts a fait monter Matazo et Olaigbe. Le premier a beaucoup apporté, le second a marqué l'unique but de la rencontre. "Nous avions dit que les remplaçants devaient faire la différence s'ils montaient au jeu. C'est ce qui est arrivé et j'en suis très heureux", s'est réjoui Swerts.