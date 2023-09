Bonne nouvelle à l'Antwerp avant le FC Barcelone

L'Antwerp, champion de Belgique en titre, se déplacera le 19 septembre prochain au FC Barcelone pour démarrer sa campagne en phases de poules de Ligue des Champions.

Les liste européennes des équipes qualifiées pour la Ligue des Champions ont été dévoilées sur le site de l'UEFA.

A l'Antwerp, on retrouve un certain Owen Wijndal, transfert estival d'envergure arrivé en prêt en provenance de l'Ajax d'Amsterdam. Le prêt de Wijndal avait été officialisé le 5 septembre, soit un jour après la date limite requise pour la liste européenne. Visiblement, et c'est une bonne nouvelle, l'Antwerp a pu l'inscrire dans sa liste.

En revanche, aucune trace de Michael Frey. Le Suisse est toujours à l'Antwerp, après son prêt à Schalke 04. Il ne rentre pas dans les plans de Mark van Bommel.