"On ira à Barcelone pour gagner"

L'Antwerp a battu Westerlo ce vendredi et s'est donc mis en confiance. Jean Butez rêve donc en grand pour le déplacement du Great Old à Barcelone.

L'Antwerp a été très bon ce vendredi sur la pelouse d'un Westerlo décidément en perdition. "On retrouve les bases de la saison dernière, après quelques matchs un peu plus difficiles", reconnaît Jean Butez au micro d'Eleven après la rencontre.

"On met 3 buts, on n'en prend pas. On est reparti sur les bases de solidité de la saison dernière", se réjouit le portier du champion en titre. "Ca permet aussi de faire le plein de confiance avant Barcelone".

La semaine prochaine, ce sera en effet autre chose que le Kuipje pour l'Antwerp. Direction Montjuic, le stade temporaire du FC Barcelone en attendant que les travaux du Camp Nou soient terminés. "Il faut savoir rêver grand", assure Butez.

"Nous ne sommes pas en Champions League pour rien donc si on va là-bas, c'est pour gagner, bien évidemment", conclut-il, tout en précisant avec un sourire : "Bien sûr, j'ai le maillot de ter Stegen dans un coin de ma tête aussi".