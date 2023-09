Thibaut Courtois prêt... pour l'Euro 2024 ? La réponse du joueur - et d'un spécialiste

Thibaut Courtois a entamé une longue revalidation après sa grave blessure aux ligaments croisés du genou. Sera-t-il de retour à temps pour l'Euro 2024 ?

Et si Domenico Tedesco n'avait aucun dilemme devant lui en vue de l'Euro 2024 ? Thibaut Courtois, en effet, ne s'imagine pas revenir sur les terrains avant le mois de mai 2024, soit un mois à peine avant le début de l'Euro.

Même si le sélectionneur et le gardien de but des Diables Rouges, parti en claquant la porte en juin dernier, se rabibochaient d'ici là, Courtois pourrait donc ne pas être prêt, n'ayant pas joué un seul match. "J'espère encore être de retour pour la fin de la saison et encore jouer quelques rencontres", affirme toutefois Thibaut Courtois en marge de la Vuelta, où il a été encourager Remco Evenepoel.

Courtois remis pour l'Euro avec les Diables Rouges ?

"Mais mon retour ne se fera que d'ici 7 à 9 mois, donc probablement fin avril, début mai. C'est une saison blanche", concède le Madrilène. Pas d'optimisme exacerbé donc, et l'ancien physiothérapeute des Diables, Lieven Maesschalck est d'accord.

"Je comprends Thibaut, mai est une date réaliste pour son retour", confirme le spécialiste dans Het Belang van Limburg. "Il ne faut pas oublier qu'il a subi une grave blessure. C'est bien trop tôt pour faire des pronostics... Mais nous ne devrions pas encore faire une croix sur l'Euro".

Reste à voir si le sélectionneur, lui, en fera une pour Courtois. Interrogé sur ses contacts avec Tedesco, le gardien du Real Madrid a botté en touche : "Je ne veux pas en parler pour l'instant".