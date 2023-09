Charleroi s'impose sans briller

Première victoire pour Charleroi. Les Carolos se sont imposés sans briller pour autant.

Le duel entre Charleroi et Courtrai a été marqué par une première mi-temps ponctuée d'erreurs techniques de part et d'autre. Cependant, c'est Charleroi qui a réussi à prendre l'avantage grâce à un superbe but de Mbenza à la 32e minute. Malgré une certaine justesse dans le jeu, aucune des deux équipes n'a réussi à se démarquer.

La deuxième mi-temps a confirmé l'image d'un match entre deux équipes en difficulté au classement. Le jeu n'était pas très fluide, et Courtrai a tenté de revenir au score, mais en vain.

L'équipe visiteuse s'est avérée être en manque de force offensive pour renverser la situation, et le match s'est finalement terminé sur un score de 1-0 en faveur de Charleroi.