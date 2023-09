Anderlecht : Anders Dreyer doit-il craindre pour sa place ?

Anders Dreyer restera-t-il un joueur important à Anderlecht, malgré le mercato estival XXL réalisé par les Mauves et leur direction danoise ? Il semble en tout cas en être confiant.

Dans une interview accordée à De Zondag, Anders Dreyer a d'abord parlé des ambitions d'Anderlecht cette saison. Il dit viser le top 4 en Pro League.

"Pourquoi cela ne serait-il pas possible ? Nous avons l'équipe pour cela et nous y croyons", a déclaré Dreyer. "Mais la Jupiler Pro League est une compétition très difficile. Que ce soit contre Courtrai, Eupen, Union ou Gand, il faut toujours être prêt à 100 %. Si l'on s'endort ne serait-ce qu'un instant, on est puni."

Dreyer a vu le RSCA recruter massivement cet été. Mais le Danois ne semble pas craindre pour sa place. "Il y a beaucoup de concurrence à tous les postes aujourd'hui. C'est nécessaire si vous visez le sommet : en vous battant chaque jour pour votre place, vous vous poussez, vous et vos coéquipiers, à vous dépasser, ce qui vous rend meilleur. La qualité est très élevée et il y a un très bon esprit d'équipe. Nous faisons plus de choses ensemble maintenant."