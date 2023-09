Ce joueur du Standard se fait recadrer par un ancien Diable Rouge

La saison dernière, William Balikwisha était l'un des meilleurs joueurs du Standard. Mais depuis l'arrivée d'Hoefkens, il semble encore chercher sa place.

Auteur d'un début de saison timoré, Balikwisha représente assez bien le Standard d'Hoefkens : sans inspiration, sans folie, en recherche d'élan. Face à Eupen il y a deux semaines, Balikwisha s'est rendu coupable d'une perte de balle fatale. A peine 10 minutes après son entrée au jeu, Hoefkens a décidé de le remplacer.

Sur le plateau de La Tribune, il a été question de l'état de forme de Balikwisha. Selon l'ancien Diable Rouge et désormais consultant Nordin Jbari, le joueur doit se remettre en question, mais dépend aussi de son utilisation par Hoefkens.

© photonews

"Il y a un problème de reconversion, un manque de fluidité, de jeu vers l'avant et de technique. Balikwisha se replie de temps en temps mais pas assez. C'est un joueur que j'aime bien mais il a deux rôles. Il livre de bons matches mais jamais de grands matches", commence Jbari.

"J'espère qu'on finira par trouver sa vraie place. Si Alzate n'est pas la la fois prochaine, il faut mettre Balikwisha à sa place. Ce n'était pas le cas vendredi: il jouait plus haut et se repliait de temps en temps. Il faut lui donner un rôle plus spécifique, pas un rôle hybride entre l'entrejeu et l'attaque. C'est comme ça qu'il donnera le meilleur de lui-même."