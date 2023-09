Riemer optimiste : "Peu de joueurs comme lui !"

Brian Riemer ne pourra pas compter sur Kasper Dolberg ce samedi. Il devrait donc titulariser Luis Vazquez, dont tout le monde attend plus.

Kasper Dolberg était sorti blessé après son but face à Bruges, et ne sera pas remis pour le déplacement à Eupen. Pour Brian Riemer, les options ne sont pas légion, puisque Benito Raman est malade.

"Mario Stroeykens et Thorgan Hazard peuvent également jouer en faux 9, mais ce n'est pas vraiment leur rôle", reconnaît Brian Riemer. "Je ne vous révélerai pas la composition de l'équipe en avance".

Mais tout le monde sait que le titulaire devrait être Luis Vazquez, dont on attend un peu plus et notamment... des buts, enfin. L'attaquant arrivé de Boca Juniors ne s'est pas encore vraiment mis en évidence au RSC Anderlecht.

© photonews

"Luis est encore en plein processus d'adaptation. Il apprend encore la langue", rappelle Riemer. "Mais j'ai trouvé son entrée au jeu contre Bruges plutôt bonne".

Brian Riemer attend cependant encore plus de son attaquant argentin : "Le problème a été que lors des situations de centre, il n'était pas dans la boîte alors que c'est sa force. Nous y travaillons avec lui car c'est dommage", reconnaît le Danois.

"Mais les joueurs comme lui sont rares. Des joueurs avec autant de qualités mais qui donnent autant pour l'équipe, ce n'est pas fréquent ", se réjouit Brian Riemer en conclusion.