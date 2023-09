Yannick Carrasco battu par les buts d'un ex-Mauve et d'un ex-Genkois - mais Neymar a raté son penalty

L'Al-Shabab de Yannick Carrasco s'est incliné face à l'Al-Hilal de Neymar. Mais le Brésilien n'a pas brillé, manquant un penalty.

Toujours pas de premier but sous les couleurs d'Al-Hilal pour Neymar, transfert vedette de la Saudi Pro League cet été. Pourtant, ce vendredi, le Brésilien avait ce but au bout du pied, puisqu'il pouvait convertir un penalty face à Al-Shabab, club de Yannick Carrasco.

Neymar, cependant, s'est loupé et Al-Hilal aura dû s'en remettre à deux autres vedettes venues d'Europe pour l'emporter 2 buts à 0. Kalidou Koulibaly (ex-Genk, ex-Naples, ex-Chelsea) et Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht, ex-Fulham) ont inscrits les buts de leur équipe.

On notera cependant le beau slalom de Neymar pour servir Mitrovic sur le second but.