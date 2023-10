🎥 Quand Paintsil se transforme en Usain Bolt

Genk a partagé lors du choc face à Westerlo dimanche. Le Racing peut dire merci à Joseph Paintsil, auteur d'un but somptueux.

Six buts en 90 minutes : le match entre Genk et Westerlo n'aura pas du tout déçu les supporters des deux camps et encore moins le spectateur neutre à sa télévision.

Parmi ces six buts, l'un d'entre eux aura le mérite d'avoir été somptueux du début jusqu'à la fin de l'action. Réduit à dix, Genk s'engage dans un contre mené par Joris Kayembe et Joseph Paintsil.

Ce dernier a mis seulement... onze secondes pour passer de son rectangle à celui de Westerlo afin de marquer le troisième but de son équipe pour faire 3-1.