Alexander Blessin ironise : "Liverpool ? Qui sait, s'ils mettent encore un auto-goal..."

Ce jeudi, l'Union Saint-Gilloise a un gros défi face à elle : celui de se déplacer à Liverpool en Europa League. Alexander Blessin sait que ce sera difficile.

Alexander Blessin est du genre à prendre "match après match", comme le veut le cliché. "Après cette belle victoire, nous pouvons enfin penser à Liverpool", déclarait l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise ce dimanche.

On doute cependant que l'Allemand n'ait pas déjà eu Anfield en tête en effectuant... 7 changements dans son onze, et en remplaçant Anthony Moris (!) à la 70e minute de jeu. Et ses joueurs, probablement, pensaient aussi à ce déplacement de gala.

L'Union Saint-Gilloise vise-t-elle un miracle ?

"Je ne sais pas s'ils y pensaient déjà, il faut le leur demander. Mais c'est certain que c'est un très beau match à vivre", reconnaît Blessin. "Il y a cinq ans, avec les U17 du RB Leipzig, nous nous étions déplacés à Anfield. J'avais alors dit à ma femme : "Imagine à quel point ce serait beau de venir ici en tant qu'entraîneur principal". Et voilà, cinq ans plus tard, nous y sommes. C'est une belle histoire".

Mais une histoire qui sera aussi un match crucial, car l'USG a perdu des points à domicile face à Toulouse, et devrait idéalement aller réussir quelque chose là-bas. Les phases arrêtées, peut-être, seront importantes à Anfield, et l'Union a montré son efficacité sur ce plan dimanche.

"Oui... Mais en face, il y aura Van Dijk, Konaté, Matip... Ce sera difficile", sourit Alexander Blessin avec lucidité. "Quoique, j'ai vu que Matip avait mis un goal contre son camp hier. S'il recommence, on peut s'en sortir. Si Liverpool a un mauvais jour, que nous avons un très bon jour, qu'ils marquent contre leur camp, tout est possible", conclut le coach de l'Union en riant.