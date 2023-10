"Heureusement que j'ai eu cette période au Standard, cela me sert toujours"

Après sa riche carrière de joueur, Sébastien Pocognoli est désormais sélectionneur des U18 belges. Malgré cette nouvelle vie, il sert encore souvent de son vécu, notamment à Sclessin.

A 36 ans, Sébastien Pocognoli entame avec les U18 belges sa troisième expérience en tant que coach, la troisième dans une équipe d'âge après les U21 de l'Union Saint-Gilloise et les U18 de Genk. "Cela s’est présenté avec l’Union qui m’a donné cette opportunité d’avoir cette reconversion rapide et c’est grâce à eux que j’en suis là" révèle-t-il à la Dernière Heure.

Une suite logique pour celui qui a toujours figuré parmi les leaders du vestiaire : "Quand je me suis dit que je voulais être coach, diriger des joueurs ou mettre une structure en place ne me faisait pas peur. Au Standard, quand j’étais capitaine, c’est déjà le rôle que j’avais dans le vestiaire. Tout a un sens. Quand on regarde en arrière, heureusement que j’ai eu cette période au Standard où le coach m’a donné énormément de responsabilités. Cela me sert toujours" confirme-t-il.

De ses passages à Sclessin, il retient également les idées de certains entraîneurs, notamment "le jeu direct de Ricardo Sa Pinto" et "le côté analytique de Michel Preud’homme".