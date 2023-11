Meux a donné des sueurs froides...à son ancien joueur : "A 1-1, ce n'était plus marrant"

Pour sa première titularisation dans les cages de l'Union, Joachim Imbrechts n'a pas eu grand-chose à faire...mais a tout de même dû se retourner après un but surprise de Meux, son ancienne équipe.

Malgré l'enjeu et le charme de cette rencontre face à une D2 ACFF, l'Union risquait de tomber dans le piège de prendre le match par-dessus la jambe, un peu trop détendu.

Cela a bien failli leur coûter cher, avec un but encaissé en fin de match. Face à Meux, l'Union n'est pas passée loin de devoir jouer des prolongations.

"C'est un match comme un autre. Je devais l'aborder de la sorte", a déclaré Joachim Imbrechts en après-match. Le gardien de l'Union a vécu sa première titularisation...face à son ancienne équipe. "C'est mon ancien club. C'est mon village. C'était très sympa."

Imbrechts n'était pas du tout content d'avoir encaissé. "Mais à 1-1, ce n'était plus très marrant. Quand ils ont égalisé, on s'est dit que cela allait être compliqué, parce qu'il ne restait plus beaucoup de temps. On allait encore devoir jouer 30 minutes, avec les prolongations. L'équipe a directement réagi. C'est un peu le danger dans ce genre de match."