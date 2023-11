Deux grands dilemmes pour Carl Hoefkens avant le déplacement à l'Antwerp

Plusieurs questions se posent quant à la composition adoptée par Carl Hoefkens à l'Antwerp. Cihan Canak doit-il poursuivre sur le flanc gauche ? Faut-il titulariser Nathan Ngoy et Zinho Vanheusden, menacés de suspension ? L'entraîneur du Standard s'est livré.

« Cette rencontre arrivera peut-être trop tôt pour Fossey, mais ce n’est pas sûr. Le premier constat était positif, mais on verra bien. Il pourrait être là samedi, mais il y a peu de chances. Nathan Ngoy et Moussa Djenepo font leur retour dans le groupe » a indiqué Carl Hoefkens en conférence de presse.

Plusieurs questions se posent alors quant à la composition que compte adopter l’entraîneur du Standard. Djenepo ou Canak à gauche ? Ngoy ou Laifis en défense centrale ? Le T1 des Rouches n’a pas tout révélé, mais a rappelé la polyvalence de certains joueurs.

« Canak ne peut pas seulement jouer à gauche. C’est un joueur qui peut évoluer à plusieurs positions. Je suis content de ce qu’il fait sur le côté gauche, ce qui signifie que c’est certainement devenu sa position. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas jouer ailleurs. »

Depuis le début de saison, le Standard peine à tenir son côté gauche défensif. Nathan Ngoy évolue sur son mauvais pied, Moussa Djenepo n’est pas réputé pour sa faculté à défendre.

« Moussa sait aussi défendre. Quand on voit la deuxième mi-temps contre Anderlecht, il apportait toujours le danger. C’était plus compliqué pendant le premier acte, mais nous avons aussi besoin de lui pour ce genre de choses. »

Un autre paramètre est à calculer. Zinho Vanheusden et Nathan Ngoy comptent quatre cartes jaunes et sont donc menacés de suspension. Une donnée qui peut jouer dans la tête de Carl Hoefkens, compte tenu du calendrier difficile qui attend le Standard ?

« Les cartes jaunes ne jouent pas dans ma tête. Le calendrier n’est pas compliqué. On va affronter de grandes équipes, mais on le sait. Les joueurs doivent tout donner à chaque match, cela ne change rien de savoir s’ils peuvent être suspendus. »

« On est à deux points de l’Antwerp et Bruges, quatre points de Genk. Les autres ne pensent pas que ce sera facile de nous affronter. Ce sont des bons matchs pour savoir où on est » a conclu Carl Hoefkens.