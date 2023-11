Arthur Vermeeren entre dans l'histoire des Diables, aux côtés d'un certain Steven Defour

Titulaire pour la première fois contre la Serbie, Arthur Vermeeren est le plus jeune Diable à faire partie du 11 de base depuis Steven Defour en 2006.

Monté au jeu pendant quelques minutes dans un contexte très difficile en Autriche, Arthur Vermeeren était titulaire pour la première fois de sa jeune carrière avec les Diables, contre la Serbie.

Une rencontre plus idéale pour le médian de l'Antwerp, qui est à créditer d'un bon match aux côtés d'Orel Mangala et Youri Tielemans. D'ailleurs, le jeune joueur a battu un record, ce mercredi.

Âgé de 18 ans et 281 jours, Arthur Vermeeren est le plus jeune joueur à commencer une rencontre avec les couleurs nationales depuis un certain Steven Defour, en 2006. On souhaite, au minimum, une aussi belle carrière à l'Anversois... qui a le talent pour faire encore mieux.