Koen Casteels fait une révélation sur son concurrent chez les Diables Rouges

La Belgique jouera ce dimanche face à l'Azerbaïdjan dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires pour l'Euro 2024 en Allemagne.

Pour cette rencontre, les Diables Rouges verront le retour de Koen Casteels dans les cages. Le gardien de 31 ans est rétabli de sa blessure aux abdominaux.

Matz Sels avait repris le flambeau ce mercredi contre la Serbie. "En début de semaine, il avait été convenu que Matz jouerait mercredi et moi dimanche", a confié Casteels en conférence de presse.

Koen Casteels ne veut pas calculer : ce dimanche, c'est victoire obligatoire. "Nous savons que c'est important, à la fois pour l'honneur et pour des raisons sportives. Cela peut nous permettre d'éviter un grand pays en phase de groupe (de l'Euro) et donc de progresser dans le tournoi. On ne peut pas rater une telle occasion."