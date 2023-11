Le cri du coeur de Jonas De Roeck, renversé par le Felice Time

Westerlo pensait avoir accroché un point à Charleroi. Mais les Campinois repartent bredouilles du Mambourg et font une très mauvaise opération dans la course pour le maintien.

Jonas De Roeck avait la mine des mauvais jours en regagnant les vestiaires. Quelques instants plus tôt, il exultait pourtant lorsque Westerlo est parvenu à recoller à 2-2 au début du temps additionnel. Avec encore 8 minutes à jouer, il pouvait encore se passer beaucoup de choses.

De Roeck a même cru comme ses joueurs à un complet retournement de situation lorsque le VAR a analysé un potentiel penalty en leur faveur suite à un tir à bout portant que les Campinois estiment touchés par la main de Marco Ilaimaharitra.

Un check du VAR qui change tout pour Westerlo ...et Charleroi

La suite est très amère pour De Roeck : "L’arbitre a fait une erreur flagrante. Il ne donne pas penalty alors que le ballon frappe clairement une main" fulmine-t-il à Sporza.

L'effet papillon a commencé : sur la phase suivant le coup de pied de but, Charleroi obtiendra un corner et repassera définitivement en tête : "Bien sûr, nous devons également être plus précis en défense, mais cette phase n’aurait jamais dû se produire. Cela aurait dû être au minimum un corner pour nous".