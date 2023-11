Nouveau départ pour cet ancien du Standard

A 24 ans, Adrien Bongiovanni connait une carrière assez instable. Sans club depuis la fin de son contrat avec Charleroi, il a décidé de s'engager à nouveau dans un club belge.

C'est ainsi que la RAAL a annoncé ce lundi la signature d'Adrien Bongiovanni. Le joueur de 24 ans fera partie du groupe du club de Nationale 1 pour la deuxième partie de saison.

Formé au Standard et ancien joueur international belge jusqu'aux U17, Bongiovanni signe ensuite à Monaco, avant de passer par le Cercle de Bruges et Béziers. Plus récemment, il a porté les couleurs de Den Bosch, du Patro Eisden, du SL16 FC puis de Charleroi.

David Verwilghen, directeur sportif du club, a expliqué dans le communiqué que les contacts avec Bongiovanni datent de fin 2021.