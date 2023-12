Nathan Ngoy et Lucas Noubi, l'avenir du Standard

Le jeune défenseur central représente l'avenir du Standard. Nathan Ngoy ne se met pas de fausse pression, mais il sait qu'il ne fait plus partie des "jeunes" de l'équipe.

Nathan Ngoy a pris part à 13 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Le défenseur central fait déjà office de patron dans l'arrière-garde du Standard. Comme il l'a confirmé mardi en conférence de presse, le Diablotin ne se sent plus comme un jeune joueur.

"Je ne me suis jamais senti comme un jeune. Je sais que si je suis sur le terrain, je dois performer. Peu importe mon âge. C’est mon seul but, et je me fais entendre si c’est nécessaire. Je n’ai pas peur."

Le joueur de 20 ans est un exemple pour les autres jeunes de l'académie. Il a peiné avant de rentrer dans le 11 de base de Carl Hoefkens et a dû s'y reprendre à deux reprises, mais il pourrait ne plus jamais en sortir. Un parcours dont peut s'inspirer un certain Lucas Noubi.

"Lucas est un garçon que je connais bien. Il est à l’écoute de tout le monde, même des plus jeunes. Il est intelligent, je suis content de lui et j’espère qu’il continuera de la sorte."

Les deux jeunes défenseurs du Standard représentent l'avenir du club. Une pression supplémentaire ? "Je le vis tranquillement, c’est ce que les gens disent. Je ne me mets pas la pression par rapport à cela" a conclu Nathan Ngoy, impressionnant de maturité sur le terrain comme en dehors.