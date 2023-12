Même en Coupe, Alexander Blessin a gardé sa patte de lapin

Alexander Blessin a complètement bouleversé son équipe avant le déplacement à Beveren en Coupe de Belgique. Le leader du championnat a longtemps frissonné, mais est finalement qualifié pour le tour suivant.

Fedde Leysen, par exemple, était au coup d'envoi en compagnie de nombreux garçons qui n'ont joué que quelques minutes depuis le début de saison. Deux buts contre-son-camp ont finalement permis aux Bruxellois de passer au tour suivant.

Il y a eu des occasions des deux côtés et nous avons finalement marqué deux buts, avec un peu de chance. Cela en fait partie", a déclaré Leysen à Sporza. "Il y a eu beaucoup de remplacements avec des joueurs qui n'avaient pas joué depuis plusieurs semaines. Ensuite, il a fallu s'adapter à nouveau les uns aux autres. Au final, nous avons gardé notre cage inviolée et avons gagné."

La tournante de Blessin fait encore des miracles

Comme on vous le mentionnait cette semaine, Alexander Blessin fait bien plus tourner son effectif que Karel Geraerts la saison dernière. Une méthode qui permet de garder tout le monde concerné et frais pour la suite de la saison. "L'entraîneur a confiance en tout le monde dans le groupe" poursuivait Fedde Leysen.

"Tout le monde a fait son travail, certains mieux que d'autres. Nous avons eu du mal pendant les 20 premières minutes, mais ensuite les automatismes sont arrivés. Nous pouvons aussi faire monter beaucoup de bons joueurs comme Amoura et Lapoussin, c'est toujours une force supplémentaire" a conclu le joueur de l'Union.