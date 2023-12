Romelu Lukaku, buteur en fin de match, et la Roma s'imposent contre un concurrent direct dans un match dingue

Pas moins de 13 cartons ont été distribués dans cette rencontre entre la Roma et le Napoli. Romelu Lukaku et ses coéquipiers se sont finalement imposés, 1-0.

Duel pour l'Europe ce samedi soir en Série A, entre l'AS Rome et le Napoli. Pour la Louve, Romelu Lukaku est titulaire dans une attaque à deux pointes, avec Andrea Belotti.

Cette rencontre se voudra particulièrement spectaculaire, mais pas spécialement dans le bon sens du terme. Pas moins de 13 cartons ont été distribués, dont deux rouges pour les Napolitains (Matteo Politano ainsi que l'ancien Carolo, Victor Osimhen).

Le premier but de cette rencontre est venu de Lorenzo Pellegrini, un quart d'heure avant le terme de cette rencontre (1-0, 76e). Dans le temps additionnel, c'est Lukaku qui s'est chargé d'inscrire le deuxième but et de sceller la victoire de la Roma (2-0, 90+6e).

Victoire donc de la Roma, qui dépasse son adversaire du jour et prend la 6e place du classement. Romelu Lukaku a disputé l'intégralité de la rencontre.