Un ancien gardien d'Anderlecht et Charleroi de retour dans le monde professionnel : "Il nous fout dans la merde !"

Ambiance, à Meux. Alors que Clément Libertiaux avait signé en début de saison pour se relancer, le gardien de 25 ans vient de recevoir une offre des Francs-Borains... qu'il souhaite rejoindre. Une nouvelle qui ne plaît pas du tout au club de D2 ACFF.

Après une saison difficile à La Louvière, Clément Libertiaux avait fait le choix de rebondir un étage plus bas, à Meux. En D2 ACFF, l'ancien gardien d'Anderlecht et Charleroi, mais aussi de Mouscron, a retrouvé sa forme.

Contre l'Union Saint-Gilloise, en Coupe de Belgique, Clément Libertiaux avait retardé l'échéance, à de nombreuses reprises, avant de se retourner pour la deuxième fois en fin de rencontre.

Alors que le gardien de 25 ans allait retrouver l'Union (les U23, 11es de D2 ACFF), il a provoqué un séisme dans le club luxembourgeois. Nos confrères de la Dernière Heure révèlent que le portier a provoqué une réunion d'urgence pour faire part au club de l'intérêt des Francs-Borains, qu'il souhaite rejoindre.

Un retour dans le monde professionnel qui se profile, et qui ne plaît absolument pas à Meux. "Et nous, qu'est-ce qu'on a en échange ? Il nous fout juste dans la merde ! Nous n'aurions plus que deux gardiens pour nos deux équipes premières, qu'est-ce qu'on doit faire en cas de blessure ? J'espère que les Francs-Borains assureront une compensation financière, c'est la moindre des choses." Ambiance.

Clément Libertiaux est passé par les centres de formation d'Anderlecht et Charleroi, avant de vivre sa première expérience professionnelle à Mouscron. Après des détours par la RAAL et Meux, il devrait donc retrouver le monde professionnel très rapidement.