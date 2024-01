L'Antwerp toujours dans le flou concernant la suspension de Marc Overmars

Marc Overmars, le directeur technique de l'Antwerp, a récemment vu sa suspension être élargie par la FIFA au niveau mondial. Du côté anversois, cela grince des dents.

Coupable d'harcélement sexuel à l'Ajax, Marc Overmars avait quitté le clunb d'Amsterdam et rejoint l'Antwerp en 2022. Il a été suspendu aux Pays-Bas. Récemment, cette suspension a été étendue par la FIFA. Overmars ne pourra donc plus exercer à l'Antwerp deux ans.

Questionné sur le sujet en conférence de presse par Het Laatste Nieuws, l'entraîneur Mark van Bommel s'est montré assez évasif. Il affirme ne pas savoir ce qu'implique cette suspension.

L'Antwerp attend toujours des nouvelles de la FIFA sur la suspension d'Overmars

"Marc est suspendu, mais nous ne savons absolument pas ce que cela signifie et nous attendons de le savoir. Je ne peux donc pas en dire plus. Je suppose que la FIFA va donner une sanction précise le plus rapidement possible (...) Nous ne pouvons pas courir le risque de voir Marc se promener ici et se faire photographier. Nous voulons prendre les devants. Nous voulons juste une réponse le plus rapidement possible."

"En tant qu'entraîneur, il est étrange que le directeur technique ne soit pas présent tous les jours", a continué van Bommel. "Marc suit normalement toutes les séances d'entraînement, ce qui lui permet d'avoir une bonne vue d'ensemble. Les contacts pour les transferts entrants et sortants passent par Marc. Tout n'est pas complètement bloqué, car nous avons toujours Sven Jacques, mais ce n'est pas facile."