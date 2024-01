Analyse Scénario absolument lunaire : la finale de la Coupe risque bien d'être reportée !

La Coupe de Belgique a été marquée par un report du quart de finale entre l'Union et Anderlecht. 5 des 6 équipes susceptibles de disputer les Play-offs 1 sont encore en lice dans cette compétition. Et surtout, trois de ces équipes jouent encore en Europe. Et cela pourrait poser des problèmes.

La finale de la Coupe de Belgique, la Croky Cup, est programmée le 9 mai, jour de l'Ascension. Mais ce jour-là, les demi-finales de la Conference League sont également programmées. Il faudra donc premièrement tenir compte de cela. Une finale...trois jours après un match pour le titre ?! L'Union et Gand doivent encore passer trois tours pour rallier ce stade, le Club de Bruges seulement deux. Il n'est donc pas impossible que l'un des finalistes de la Coupe soit concerné...et que cela chamboule complètement un calendrier déjà énormément chargé. En effet, la date de remplacement pour la finale de Coupe de Belgique est normalement le 20 mai, mais... c'est le lendemain de la neuvième journée des play-offs. La solution envisagée est de déplacer les matches de Play-offs des finalistes de la Coupe au 17 mai. Pour ensuite jouer la finale trois jours plus tard... et éventuellement disputer le titre la semaine suivante. C'est bon, vous suivez toujours ? La Pro League ciblée comme responsable Et encore, ce n'est pas fini ! Cet été, se tiendra l'Euro. Après le 26 mai, date de la dernière journée de championnat, les internationaux sont censés rejoindre leur équipe nationale. Il faudra donc trouver une date pour la jouer, cette finale ! Mais on se demande quand cela sera possible, dans un calendrier si chargé. Une situation créée... par la Pro League elle-même, en décidant de faire jouer les demi-finales de la Coupe en deux manches.